Zo ziet de verwoeste flat in Veendam er van binnen uit

Metalen palen houden het kamerplafond op zijn plek. Verhuisdozen met dierbare bezittingen van flatbewoners staan netjes te wachten op hun volgende bestemming. Mannen met witte helmen bewegen zich behoedzaam tussen de meubelstukken door. Het is duidelijk: de ontruiming van de verwoeste flat aan de Julianalaan is in volle gang.

