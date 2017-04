Peter Rehwinkel wordt weer burgemeester

Peter Rehwinkel wordt waarnemend burgemeester van Zaltbommel. De oud-burgervader van Groningen begint dinsdag al met zijn nieuwe baan, meldt de provincie Gelderland.

Rehwinkel kreeg de voorkeur boven vier andere kandidaten. Hij neemt in Zaltbommel de plek in van Albert van den Bosch, die na de verkiezingen plaats nam in de Tweede Kamer.Tussen 2009 en 2013 droeg Rehwinkel de ambtsketting van de stad Groningen. Hij gaf zijn functie op om in Barcelona aan de slag te gaan als rampenmanager. Die baan bleek bij navraag niet te bestaan , wat vragen opriep over zijn wachtgeldregeling.Rehwinkel zegt op Facebook trots te zijn op zijn nieuwe functie in Zaltbommel. 'Net beëdigd door Commissaris van de Koning Clemens Cornielje tot waarnemend burgemeester van Zaltbommel voor zeker een jaar. Voel me gevleid dat ik uit vijf kandidaten ben gekozen. Prachtige vestingstad, die ik als oud-voorzitter van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden al een beetje ken.' Rehwinkel hoeft geen wachtgeld meer van gemeente Groningen (2015) Baan van Rehwinkel bij UCLG bestaat niet (2014)