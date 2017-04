Blijft Klaartje 'pitbull' De Bruijn behouden voor GHHC?

De hockeysters van GHHC spelen waarschijnlijk ook volgend seizoen nog op het hoogste niveau. Maar of de aanvoerster van de ploeg er dan ook nog bij is, dat is nog maar de vraag.

De Bruijn werd al eens opgeroepen voor Oranje en is bezig aan haar zesde seizoen in Groningen. Haar aandeel in het success van de ploeg is groot. 'Het wordt hier steeds mooier', vertelt de goedlachse De Bruijn. 'Toen ik in Groningen kwam studeren, was GHHC de eerste keus. We begonnen in de overgangsklasse en zijn vorig jaar gepromoveerd.'GHHC-coach Marc Materek zag zijn pupil de afgelopen jaren uitgroeien tot een ijzersterke speelster. 'Ze is echt opgestaan als een pitbull. Klaartje is de perfecte aanvoerder voor dit team en daarnaast ook gewoon een prachtig mens.'Of De Bruijn ook komend seizoen de clubkleuren van GHHC verdedigt, laat ze nog even in het midden. 'Ik weet het nog niet. Ik houd alle opties open.' Materek zou een eventueel vertrek betreuren, maar gunt De Bruijn een kans op het hoogste niveau. 'Er zit nog veel meer in. Als ze kiest, moest ze voor de top kiezen. Een play-offploeg. Dat verdient ze wel.'