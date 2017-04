Tentoonstelling Rodin trekt waarschijnlijk 150.000 bezoekers

Het Groninger Museum verwacht dat vrijdag of zaterdag de 150.000ste bezoeker voor de tentoonstelling Rodin - Genius at work binnenwandelt. Het is de laatste week dat de tentoonstelling is te zien.

David Bowie is uit 2016 en Ilja Repin uit 2002 trokken meer publiek.



Grootste ooit

Na zondag vertrekken de werken van Rodin weer naar het buitenland. In totaal waren er ruim 140 beelden en twintig werken op papier te zien. Het was de grootste Rodin-tentoonstelling in Nederland ooit.



