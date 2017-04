Noordelijke ondernemers flaneren op Hannover Messe

'Het is een kwestie van dat je laat zien dat je meedoet. Dit is toch the place to be', zegt Menno Kooistra, directeur van STT Products in Tolbert. STT is een van de bedrijven die is opgenomen in de noordelijke hightech delegatie op de Hannover Messe.

De Messe is met 6500 exposanten de grootste en belangrijkste industriebeurs ter wereld. Kooistra is daar omdat hij deel uitmaakt van een cluster van 40 noordelijke bedrijven dat de ruggegraat vormt van 'The Region of Smart Factories'. Een dat project, met tientallen miljoenen euro's subsidie, wordt gewerkt aan de fabriek van de toekomst.Door verrregaande automatisering, robotisering en het gebruik van sensoren die het productieproces continu in de gaten houden en bijsturen, is een zelflerende en foutloze productie mogelijk tegen lagere kosten. Het wordt beschouwd als een probaat middel om werk in de maakindustrie dat uitbesteed is in lagelonenlanden, weer terug te halen.Het Noorden presenteert zich al voor de vierde keer op de Hannover Messe als Region of Smart Factories. STT Products maakt machines die door slimme fabrieken benodigd zijn. Op de Messe is smart manufacturing hét thema. Het heet daar 'Industrie 4.0' ofwel de vierde industriële revolutie.Steeds meer van de Messe-hallen worden ingeruimd voor het de machines van de toekomst. Om een indruk te geven van de omvang van dit industriële Walhalla: het is bijna dertig keer zo groot als Martiniplaza.Het valt niet mee om als bedrijf de aandacht te trekken. 'Maar wij kunnen best iets unieks in het Noorden', zegt Kooistra. 'We combineren degelijkheid, goede onderwijsinstellingen en slimme ondernemers tot een heel goed recept'. Het gaat er natuurlijk wel om dat er contacten worden aangeknoopt.'Maar met beurzen is het altijd afwachten. Je doet over het algemeen geen zaken op een beurs zelf, maar het geeft wel wat naamsbekendheid. Er worden gesprekken gevoerd en visitekaartjes gewisseld. Dat kan op langere termijn business opleveren'.STT is met andere bedrijven uit het Noorden en andere delen van Nederland ondergebracht in het oranje gekleurde 'Holland Hightech House'. Daar kwam maandag prins Constantijn op bezoek.Constantijn had in Brussel bij de EU verschillende functies op economisch gebied, zoals kabinetschef van eurocommissaris Neelie Kroes. Hij heeft haar inmiddels opgevolgd als speciaal gezant van StartUpDelta, een organisatie die het klimaat voor beginnende bedrijven wil verbeteren.Start-ups in smart manufacturing hebben het echter niet zo makkelijk. Die staan al gauw voor hoge investeringskosten. Daar is in het kader van de 'Region of Smart Factories' iets op bedacht: een slimme fabriek die er al staat. Technologies Added in Emmen. Het is een zogeheten 'shared smart factory'. Daar kunnen allerlei faciliteiten zoals IT, inkoop, logistiek en business development worden gedeeld met andere ondernemers.'Maar het belangrijkste dat we kunnen delen zijn onze productielijnen, zegt directeur Geert Lucas van Tecnologies Added. Onze robotmodules in die lijnen kunnen voor verschillende klanten producten maken. Uiteraard met zero defects zoals het zo mooi heet'.Lucas voelt zich niet ondergesneeuwd in de massaliteit van de Hannover Messe. 'Zeker niet. Iedereen is smart en wij doen dat ook, maar waar wij ons mee onderscheiden ten opzichte van onze collega's is dat wij het 'shared' doen. Dus niet voor één klant of voor onszelf de producten maken, maar de faciliteiten delen met onze klanten.Daardoor kunnen volgens Lucas ook kleinere bedrijven die geen eigen productie kunnen opstarten aan de slag. 'Ze kunnen voor een klein bedrag bij ons instappen'. Technologies Added is overigens het eerste bedrijf in Nederland dat op deze manier opereert.Ook Geert Lucas hoopt op meer naamsbekendheid door de Hannover Messe. 'We zijn nieuw. Pas per 1 januari begonnen. Wat we willen is dat mensen je zien, dat mensen je kennen. Dat je het concept kunt uitleggen van de smart factory. En dat daaruit toekomstige klanten naar ons toekomen en productie bij ons laten uitvoeren'.De Hannover Messe is er nog tot en met vrijdag.