Bijzondere filmbezoeker in Groninger Forum: de filmster zelf

(Foto: Groninger Forum)

Verbaasde gezichten bij het Groninger Forum maandagavond. Bij een voorstelling van de filmklassieker Do the right thing zat niemand minder dan Giancarlo Esposito in de zaal. Opvallend, want de 58-jarige Amerikaanse acteur speelt één van de hoofdrollen in de film uit 1989.





Via Facebook werd de filmster bedankt voor zijn bezoek. 'Dat maken we niet elke dag mee. Dat de acteur die in de film speelt ook gewoon bij ons in de zaal zit! En toch gebeurde het vanavond bij de voorstelling van 'Do the Right thing' uit de serie Mijlpalen Film. Thank you for visiting our cinema Giancarlo Esposito!'



Esposito is bij het grote publiek bekend als Gustavo Fring in de Netflix-hitserie Breaking Bad.

