Parkeertarieven Groningen Airport Eelde laagst van Nederland en België

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Groningen Airport Eelde is de goedkoopste luchthaven van Nederland en België als het gaat om parkeren.

Dat blijkt uit een inventarisatie door de website Vliegveldinfo.nl, van parkeertarieven op zestien luchthavens waar Nederlanders veel gebruik van maken.



Inrijtarief

Het gemiddelde inrijtarief voor een week lang parkeren is in Nederland 60 euro, in België 78 euro en in Duitsland 47 euro. Groningen Airport Eelde scoort met een tarief van 45 euro per week goed volgens de website.



Het goedkoopst parkeren reizigers op de Duitse vliegvelden in Münster en Düsseldorf. Daar is het inrijtarief voor een week parkeren 27 euro

