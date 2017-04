Alleen Groningse economie kromp in 2016

(Foto: Jas Schuurman/FPS (bewerkt door RTV Noord))

Groningen is de enige provincie in Nederland die in 2016 economische krimp kende. In 2015 was dat ook al het geval. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens het CBS is de aanhoudende afname van de aardgaswinning de oorzaak van de krimp. Als de gaswinning buiten beschouwing wordt gelaten kende Groningen een groei van 2,2 procent, inclusief aardgaswinning kromp de economie met 1,7 procent.



Groei in Delfzijl

In tegenstelling tot de provincie groeide de economie van de regio Delfzijl met 2,9 procent juist sterk. Dat is één van de beste groeipercentages van Nederland. De regio Delfzijl had de groei te danken aan de industrie.



De economie van de regio Oost-Groningen groeide in 2016 met 1,7 procent, dat is een half procent onder het landelijke gemiddelde.

