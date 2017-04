Groningen provincie met hoogste werkloosheid

Groningen was in 2016 de provincie met de hoogste werkloosheid. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de nieuwste regionale werkloosheidscijfers.

Het werkloosheidspercentage daalde van 8,5 procent in 2014 naar 7,4 procent in het afgelopen jaar. Ondanks die daling nam Groningen de positie van provincie met de hoogste werkloosheid over van Flevoland.Plannen om het tij te keren zijn er wel degeljik. Zo maakte de stad Groningen in april bekend zich extra te gaan inspannen om jongeren zonder diploma aan het werk te krijgen.De werkloosheid onder jongeren is de afgelopen tijd gedaald in de stad, maar nog niet voldoende bij ongediplomeerden.