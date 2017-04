'Leve onze Mickey Mouse-competitie'

De ontknoping van het voetbalseizoen nadert. Als alles mee zit speelt FC Groningen nacompetitie om Europees voetbal. Het niveau wordt volgens kenners elk jaar minder, het etiket 'Mickey Mouse-competitie' zit er vaster dan ooit opgeplakt. Is dat erg Beter Weters, en moet de opzet wellicht anders?

Het niveau in de Eredivisie holt achteruit. Omringende landen zijn ons op veel vlakken al lang voorbij, maar dat maakt de Eredivisie niet minder saai. Bijna alle ploegen moeten in de laatste twee wedstrijden nog vol aan bak. Spanning genoeg, maar het niveau moet omhoog. Een andere competitieopzet helpt echt niet.Opleiden is het toverwoord. Trainers moeten anders opgeleid worden en jonge spelers moeten zowel op fysiek als op mentaal vlak een inhaalslag maken. Ik zeg nu niets nieuws, want zowel de cursus Coach Betaald Voetbal als veel jeugdopleidingen zijn al aan het veranderen. Daarnaast moeten de tv-gelden eerlijker verdeeld worden. Nu krijgen de best presterende en dus ook vaak de rijkste clubs het grootste stuk van de taart en dat komt de weerstand niet ten goede.Het gaat niet om de aantrekkelijkheid of de spanning te verhogen maar om het Nederlands voetbal Europees sterker te maken. Daar verandert een andere competitieopzet niets aan. Ik kijk gewoon naar de begrotingen en dan ben je al klaar. Vergeleken met het buitenland is het peanuts hier. Jonge spelers (soms kinderen) die weggekocht worden voor een fooi terwijl ze nog in de groei zijn, het is allemaal zo simpel.Een salarisplafond (Europees) instellen, makelaars aan de kant schuiven, TV-gelden gelijk verdelen, en bij een gehele opleiding de club als eerste belonen met een eerste mogelijkheid (UEFA gebonden) voor een vierjarig contract op 18-jarige leeftijd. Maar goed, zolang er kunstgrasvelden zijn zit het IQ van de beslissers beneden de veertig en kan je het voorgaande vergeten.Het zou een zegen zijn als de krakkemikkige KNVB zich niet zou bemoeien met onze voetbal eredivisie. Dat gaat heel erg lekker, met spanning en sensatie. De Top Drie ligt ver vooruit, maar dat is al eeuwen zo. Geen probleem. Als dit Mickey Mouse is, prima. Het is altijd leuker om naar te kijken dan pak ‘em beet Portugal of Turkije.Twee wedstrijden geleden kon onze FC nog Playoffs halen voor Europees voetbal of de nacompetitie voor degradatie. Spannender kun je het niet krijgen. Mooi zo laten in Disneywereld. Misschien een toefje technologie er bij, want de arbitrage kan wel hulp gebruikenNatuurlijk is de eredivisie een Mickey Mouse competitie. Internationaal gezien stelt het niks voor. Als Feyenoord kampioen wordt spelen ze eerst nog voorronde Champions League waarbij het zeer de vraag is of ze daar doorkomen. Nederlandse topspelers worden bankzitters bij een middenmoter in Engeland. Het niveau zal zo niet snel stijgen.Toch is het best een amusante competitie, meestal spannend tot op het laatst. De opzet hoeft niet heel anders. Een internationaal financieel meer gelijk speelveld hebben we nodig. Maar dat zie ik niet snel gebeuren. Hetzelfde probleem zie je overigens bij veel andere sporten, bijvoorbeeld volleybal.De eredivisie bestaat nu 60 jaar en heeft zich in die tijd vooral ontwikkeld tot een structurele strijd tussen Ajax en PSV. Dan is het etiket Mickey Mouse op zijn plaats. Beide clubs hebben in deze periode voor 44 (!!) titels getekend; Ajax 25 en PSV 19. Feyenoord gaat hun reeks nu doorbreken met een negende eredivisietitel. Al met al zijn acht verschillende clubs kampioen van Nederland geworden sinds 1957, waarbij aangetekend dat DOS (1958), Sparta (1959) en DWS (1964) nog de beste waren toen het Grote Geld haar intrede nog niet had gedaan. En dat twee recente 'indringers', AZ en FC Twente, kampioen werden met vals spel.Het ziet er niet naar uit dat deze verhoudingen in de komende 60 jaar zullen veranderen. Feyenoord kan jaarlijks weer meedoen als het een nieuw stadion krijgt. Zou de eredivisie op de schop gaan, dan nóg blijft de landstitel een exclusieve zaak voor de Grote Twee (Drie). Ook in eventuele play-offs zullen zij een klasse apart zijn. Clubs als FC Groningen rest niets anders dan vechten om nog wat Europees gedoteerde kruimels. En als stoorzender voor de titelpretendenten. Tenzij er ooit nog eens een mecenas neerstrijkt in de Euroborg.Natuurlijk is de eredivisie een Micky Mouse competitie. Maar het is wel ónze Micky Mouse competitie. Teamsport op competitieniveau is voor een buitenstaander alleen leuk als er aan twee voorwaarden wordt voldaan:1.Belang 2.Spanning Ad 1. Als je voor óf tegen een bepaalde club bent is de beleving bij een volger intenser dan als neutraal toeschouwer. Ik vind het heerlijk om de FC te volgen. Vreugde, ergernis, humor en frustratie wisselen elkaar wekelijks af. Net het echte leven.Ad 2. Een competitie moet spannend zijn. De huidige editie van de eredivisie ís spannend. Zowel in de titelstrijd, als naar de play-offs plaatsen als naar degradatie. Verder: de stadions zitten (bijna) overal vol dus het leeft. Tot slot heb ik de Wikipedia pagina van Micky Mouse bewerkt: 'tot de naaste vriendenkring van Mickey Mouse behoren Goofy (Jupiler League) Karel Paardepoot (KNVB beker) en Clarabella Koe (damesvoetbal). Ze beleven samen veel avonturen. Mickey heeft twee neefjes, Puk (Futsal) en Max (Johan Cruijff Schaal) die vaak bij hun oom in huis zijn en er soms helemaal lijken te wonen. Mickey heeft ook een hond, Pluto (blindengeleidehond voor scheidsrechters). Opmerkelijk is dat Pluto zich in alle opzichten volledig dierlijk gedraagt, als enige van de vaste personages in de Mickey Mouse-verhalen.' Leve onze Micky Mouse competitie.