Marum moet een stem krijgen middels belangenvereniging

De vereniging in oprichting 'Marumer Belang' onderzoekt of er in het dorp behoefte is aan een belangenvereniging. Het dorp zou een stem moeten krijgen als het opgaat in het Westerkwartier.

Jan Willem de Vreeze, mede-initiatiefnemer van het Marumer Belang, geeft aan dat de vereniging in gesprek wil gaan met de gemeente. 'Dat is het de, daar is het te doen.''Marum heeft geen belangenvertegenwoordiger', aldus De Vreeze. 'We willen met de gemeente praten over de onderwerpen die Marum bezighoudt Om dat te inventariseren, kijken we waar Marumers trots op zijn. En waar kunnen we trots op worden?'Het gemeentebestuur komt meer op afstand te staan bij gemeentelijke herindeling, zegt De Vreeze. 'Andere gemeenten hebben wel belangenverenigingen. Wij zijn geen politieke partij, maar je moet wel je belangen behartigen.'De Vreeze en mede-initiatiefnemers gaan op Kioningsdag in het centrum van Marum in gesprek met de inwoners van het dorp. 'Daar staan drie borden waarop je kunt schrijven waar je trots op bent. Sluit je aan en zorg dat je een goede gesprekspartner bent voor de nieuwe gemeente.'Er zijn volgens De Vreeze drie punten waarop Marumers trots kunnen zijn. Ten eerste het bloeiende verenigingsleven. 'Als je 100 meter fietst kom je bij een sporthal, voetbalvelden, een zwembad. Het behoud daarvan is geweldig, dat is Marum.'Zog staat volgens hem op drie, gevolgd door ondernemers en de middenstand. 'Wat Marum belangrijk vind, volg ik.'