Bijeenkomst: Hoe moet het verder zonder de NAM?

Hoe gaat het verder nu de NAM uit het schadeproces is gestapt? Dat is het hoofdthema van een bijeenkomst van het Groninger Gasberaad en de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Er wordt tijdens de bijeenkomst, die op 1 mei in Winsum wordt gehouden, uitgebreid aandacht besteed aan de juridische aspecten rond de gaswinning. Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring is een van de sprekers op de bijeenkomst.Hij staat uitgebreid stil bij de gevolgen van het besluit om de NAM buiten het schadesysteem te zetten. Verder komt de situatie in het buitengebied uitgebreid aan de orde. Daar zijn alle schadeclaims afgewezen.Ook wordt stilgestaan bij recente uitspraken van rechters en de arbiters aardbevingsschade.