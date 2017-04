Kamp blijft voorstander van een zelfstandig AkzoNobel

Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken houdt een voorkeur voor een onafhankelijk AkzoNobel. Dat zei hij dinsdag tegen nieuwszender BNR.

'Of het bod nou hoger of lager is, het maakt mijn standpunt niet anders', zei Kamp over het nieuwe bod van PPG Industries.Kamp reageerde op het verhoogde overnamevoorstel van het Amerikaanse PPG Industries. Het bestuur van het verf- en chemiebedrijf buigt zich momenteel over dit bod.De directie van AkzoNobel probeert zelfstandig te blijven door zich te richten op de kerntaken van het bedrijf: lak en verf. Randzaken als de chemietak van het bedrijf, moeten daarvoor worden afgestoten. Daar horen ook de zout- en chloorfabrieken in Delfzijl bij. Als AkzoNobel zelfstandig blijft, kan dat dus het einde betekenen voor de fabriel in de havenstad. Dat heeft grote gevolgen voor de 300 directe werknemers.Kamp vindt die zelfstandigheid echter belangrijk: 'Het is belangrijk dat grote Nederlandse multinationals vanuit Nederland geleid blijven. Het is goed dat de leiding van AkzoNobel van plan is zelfstandig te blijven', voegde hij onder meer toe.