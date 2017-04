Rehwinkel: 'Ik voel me gevleid dat unaniem voor mij is gekozen'

'Ik kijk vooruit en ik hoop dat anderen dat op een gegeven moment ook kunnen doen.' Dat zegt Peter Rehwinkel dinsdagmorgen op Radio Gelderland. Maandag werd bekend dat Rehwinkel waarnemend burgemeester van het Gelderse Zaltbommel wordt.

'Ik voel me gevleid dat bij een keuze uit vijf kandidaten unaniem voor mij is gekozen', zegt Rehwinkel. 'Dus ik ga hier mijn energie op richten. Het lijkt me ook ontzettend leuk om de verschillende kernen te leren kennen. Ik zie echt uit naar deze wat langere waarneming.' Het is de bedoeling dat Rehwinkel aanblijft tot de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2018.Rehwinkel kent Zaltbommel al enigszins. 'Ik ken de stad redelijk goed. Ik ben voorzitter geweest van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden. Zo heb ik Zaltbommel ook bezocht. En ik ben op dit moment nog voorzitter van de raad van toezicht van De Groene Koepel. Dat zijn natuurkampeerterreinen en trekkershutten. Ik heb ook wel eens in de buurt van Zaltbommel gekampeerd. Dus ik denk de stad al een klein beetje te kennen.'Rehwinkel was tot deze week actief voor AIAVI, een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van een vaccin tegen aids. Hij heeft het burgemeesterschap gemist. 'Het is een prachtige functie. Het geeft je de mogelijkheid om heel veel van de samenleving te zien en daar ook echt deel van uit te maken. Daar heb ik zin in, opnieuw.'Rehwinkel kwam als burgemeester van Groningen in opspraak. In 2013 gaf hij zijn functie op om in Barcelona aan de slag te gaan als rampenmanager. Die baan bleek bij navraag niet te bestaan, wat vragen opriep over zijn wachtgeldregeling.