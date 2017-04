Zwembad Winsum in handen van (te weinig) vrijwilligers

Een duik nemen in het buitenbad? Dat kan vanaf vandaag weer, want dit is de eerste dag van het zwemseizoen. Oók voor zwembad De Hoge Vier in Winsum.

Dit seizoen draait het bad voor het eerst helemaal op vrijwilligers. Door de bezuiniging is het voor het bestuur niet mogelijk om betaald personeel in dienst te nemen.Met zo'n 35.000 bezoekers en 'slechts' 25 vrijwilligers dreigt het hard werken te worden bij het zwembad. 'We proberen het op orde te hebben, en we zijn een heel eind op weg', zegt Wiebe Zorge, voorzitter van het zwembad.Er zijn volgens hem 60 vrijwilligers vereist om de zomer door te komen. 'Er moet toezicht zijn in het bad en mensen bij de kassa, waar de meeste vrijwilligers nodig zijn.' Als het tekort de veiligheid in gevaar brengt, dan wordt het bad gesloten.'Gelukkig hebben we hulp van het personeel van de Beemden, het zwembad in Bedum.' Beide baden hebben een samenwerking. 'Zij zorgen voor de zwemlessen en zorgen voor het toezicht. Dat is professioneel, daaromheen werken vrijwilligers.'De Hoge Vier heeft inmiddels 800 abonnementen verkocht, en 50 à 60 kinderen hebben zwemlessen ingekocht. Deze week is het bad wegens vakantietijd open van 07.00 tot 10.00 uur. Volgende week zal het volledig open gaan, van 07.00 tot 10.00 uur en van 13.00 tot 19.00 of 20.00 uur.