Kunnen we binnenkort vanaf Eelde weer vliegen op Tenerife?

Tenerife wil een vliegverbinding met Eelde. Maatschappijen die de vluchten willen verzorgen, krijgen tot anderhalve ton subsidie.

Dat meldt de website Up in the Sky . Het toerismebureau van het eiland trekt de portemonnee en mikt op 24 routes.Mocht een partij zowel in de zomer als de winter tussen Tenerife en Eelde gaan vliegen, dan wacht er 151.810 euro. Bij alleen zomervluchten bedraagt de subsidie 92.000 en bij alleen wintervluchten ligt er 63.000 euro klaar.Vliegmaatschappijen moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet er minstens twee jaar gevlogen worden tussen Tenerife en Eelde en moet de verbinding binnen een jaar na de aanvraag starten. Over één kalenderjaar moeten er tevens 9360 stoelen beschikbaar zijn, omgerekend 180 per week.