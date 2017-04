Lopend Vuur: Als iemand bij mij naar de wc wil, dan mag dat

Flinke discussie gisteren over een plasincident in Groningen. De hoogzwangere Sarah Bourakba wilde naar de wc van het Kruidvat aan de Vismarkt, maar werd daar niet toegelaten.

Het Kruidvat is niet de enige winkel waarbij je niet zomaar even naar de wc mag . Veel winkeliers laten klanten niet naar het toilet gaan. Dat doen ze bijvoorbeeld om overzicht te houden of om te voorkomen dat er gestolen wordt. Of om niet de hele dag bezig te zijn met 'toiletjuffrouw zijn'.Maar wat doe jij als er iemand bij je thuis aanbelt met het verzoek om naar de wc te gaan. Zeg je ja of nee?Waarom zeg je ja of nee? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Vrijdag was onze stelling: ' Lopend Vuur: Speeltuinen horen rookvrij te zijn ' Van de 2.651 stemmers was 75,44 procent het hiermee eens.