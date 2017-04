Waarom hebben winkels geen wc's voor klanten?

Moeten winkels niet gewoon toiletten hebben voor klanten? Wat zijn de bezwaren er tegen? En: hoe voorkom je zelf plasstress in een winkel?

Ja, winkeliers zijn verplicht om een wc in hun pand te hebben. Alleen gaat het dan wel om een toilet voor het personeel. Wc's voor klanten zijn niet verplicht. Winkeliers hoeven hun wc bovendien niet voor de klanten open te stellen.Er is een uitzondering: op vertoon van een medisch bewijs moet iemand altijd terecht kunnen. Als plassende klant dien je die dus bij je te hebben - en het personeelslid moet het net even weten.In de reacties op ons Facebookbericht over de plassende vrouw bij het Kruidvat, wordt duidelijk wat winkeliers als problemen ervaren bij het openstellen van de klanten-wc. Zo bevindt het toilet zich vaak in de buurt van het magazijn of persoonlijke spullen van de medewerkers, waardoor je als winkelbediende eigenlijk wel toezicht moet houden op iemand die naar de wc gaat.Maar ook met dat toezicht is de veiligheid niet gegarandeerd. Wat gebeurt er als iemand een mes trekt? In de winkel hangen vaak camera's, zijn meerdere medewerkers en zijn items beveiligd tegen diefstal. In het magazijn niet altijd. Dat maakt mensen toelaten tot de toiletten potentieel gevaarlijk.Winkeliers willen er bovendien voor waken 'de hele dag plasjuffrouw te zijn'. Nu steeds meer mensen online winkelen, wordt er bezuinidgd op de hoeveelheid personeel op de winkelvloer. Een van de weinige medewerkers voortdurend uitlenen aan toiletcontroles terwijl hij of zij ook kan verkopen, is niet erg lucratief.Bij de gemeente Groningen moet na een belletje even uitgezocht worden, of er regels zijn voor wc's in winkels. Die blijken er niet te zijn. De woordvoerder verwijst graag naar Groningen City Club, een verbond van winkeliers in de stad. Daardoor is al duidelijk dat er geen harde voorschriften over toiletbezoeken in winkels zijn: de City Club kan hooguit afspraken maken over hoe winkeliers kunnen omgaan met klanten die willen plassen.Nee, zegt Fred de Bruin van de City Club. 'We hebben laast een bijeenkomst georganiseerd over gastvrij omgaan met klanten waar dit een onderdeel van is, maar we maken geen harde afspraken. Het komt neer op de gastvrijheid van winkeliers zelf.' Wel wijst hij op stickers die je vindt op deuren van horecagelegenheden en winkels, waarop je kan zien waar je eenvoudig op het wc terecht kan.. Met de applicatie HogeNood voor Android Windows Phone en de iPhone zie je de dichtstbijzijnde openbare toiletten op de kaart. Je ziet de afstand tot het toilet en kan filteren op de voorzieningen die je nodig hebt. Zo weet je of de wc rolstoeltoegankelijk is, of een verschoonplaats voor baby's heeft. Als gebruiker kan je zelfs wc's beoordelen en lees je beoordelingen van andere gebruikers. Last but not least zie je wat een wc kost.Ook dat is handig om plasstress tijdens het winkelen te voorkomen natuurlijk: kleingeld meenemen. Voor niets gaat de zon op.