Vakbondsman over Ziegler: 'Ik wil een baangarantie voor jaren'

'Niemand wil een keiharde confrontatie. Dat is niet goed voor het bedrijf en ook niet voor de sfeer binnen het bedrijf.' Dat zegt vakbondsbestuurder Bart Plaatje over het hervatten van het overleg tussen de directie van Ziegler Brandweertechniek in Winschoten en FNV Metaal.

De fabrikant van brandweerauto's wil reorganiseren omdat het bedrijf met verlies draait. De vakbond vreest dat de productie naar Kroatië wordt verplaatst en dat de vestiging in Winschoten dicht gaat.Plaatje: 'Ik ben niet zo dapper dat ik durf te zeggen dat sluiting van de baan is. Ik wil een handtekening zetten onder een baangarantie voor jaren. Pas dan kun je vaststellen dat Ziegler in Winschoten aan de grond gespijkerd staat.'Plaatje denkt dat er geen banen hoeven te verdwijnen om Ziegler weer winstgevend te maken. 'De oplossing zit 'm niet in het snijden in het personeelsbestand. We praten nu met de directie over het oprichten van een werkgroep met een technisch voorzitter. Die gaat de kennis op de werkvloer inzetten om de tent weer in de zwarte cijfers te krijgen', besluit de vakbondsman.