Column: Meneer Aart

Op de boot naar Borkum lees ik een interview met Aart Staartjes, in Volkskrant Magazine. Als ik het uit heb begin ik meteen weer overnieuw.

Voor de kinderen van nu is Aart Staartjes Meneer Aart uit Sesamstraat. Maar ik ken hem vooral als Stratemaker op zee uit de Stratemakeropzeeshow. En, nog eerder, van het tv programma Woord voor Woord. Dat was altijd op zondag, Aart vertelde verhalen uit de kinderbijbel. Hij zag er in mijn herinnering uit als een hippie, met lang haar en een rib-broek met wijde pijpen.



Aart Staartjes, de naam alleen al. Verwonderd vraag ik me als kind af of dat z'n echte naam is. Een naam waar je vrolijk van wordt. Maar een vrolijke frans is Aart niet, zegt hij in het interview.



Ik ben acht jaar als de Stratemakeropzeeshow voor het eerst te zien is. Met Joost Prinsen als Erik Engerd, een nerd die iedereen bang probeert te maken. En Wieteke van Dort als Deftige Dame. In zo'n Victoriaanse hooggesloten jurk met vulling bij de billen, zodat lijkt of ze een heel dik achterwerk heeft. Ze laat regelmatig een harde scheet.



In de Stratemakeropzeeshow gaat het vaak over poep en pies, met liedjes over hondendrollen enzo. Er worden woorden gebruikt als 'oetlul'. Daarom vinden wij kinderen het ook zo leuk. En onze ouders niet, maar dat kan in mijn geval ook zijn omdat het van de VARA is.



Op Youtube is heel veel terug te vinden van de Stratemakeropzeeshow. Ik kan me daar uren mee vermaken, oh heerlijk jeugdsentiment. Wel gedateerd. Onze elfjarige kijkt over m'n schouder mee naar het liedje Kakkedrollenschijtepoep. Hij vindt het heel erg stom.



In het interview hekelt Aart de kinderprogramma's van nu: 'Kabouter Plop is natuurlijk te verschrikkelijk voor woorden', zegt hij. Helemaal mee eens. Dat veel kinderen het wel leuk vinden kan Aart geen barst schelen: 'Wat kinderen vinden, daar moet je je niks van aantrekken.'



In het interview vertelt Aart ook over zijn eigen kinderen. Hij is al ruim dertig jaar gebrouilleerd met zijn dochter. Komt door z'n scheiding. En door z'n schoonzoon, zegt Aart. Die schoonzoon werkte lang geleden ook bij Sesamstraat, hij zat in het Pinopak en is met ruzie weggegaan. Zou zelfs het Pinopak hebben meegenomen. Aart hangt alle vuile was buiten.



De kinderen van zijn dochter, zijn kleinkinderen, heeft hij nog nooit gezien. Dat is diep droevig. Ik vraag me af of ze wel eens op Youtube de Stratemakeropzeeshow hebben opgezocht. Of ze wel eens gespeeld hebben met het Pinopak. Of ze wel eens naar Sesamstraat gekeken hebben. En of ze weten dat die Stratemaker op zee, die mopperkont meneer Aart, hun eigen opa is.



Mopperend op de slechte wifi kijkt onze zoon in z'n Borkumse hotelbed naar de vloggers Enzo Knol en Gamemeneer. Vreselijk. Zou hij over 45 jaar weemoedig aan hen terugdenken?



Cunera van Selm

Cunera van Selm