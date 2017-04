RTV Noord-huwelijk: 'Die blind date heeft ons vier kinderen gebracht'

Mijn moeder zei: 'Bel nou naar Radio Noord. Om van haar gezeur af te zijn, pakte ik de telefoon en nu zijn we twintig jaar getrouwd.'

Els Kramer uit Lauwerzijl reageert dinsdagmorgen via onze Facebook Livevergadering. Ze is vandaag twintig jaar getrouwd met 'haar' Johan en die heeft ze leren kennen via Radio Noord.'Het was 1 november 1995 en Radio Noord-presentator Jurgen van den Berg had het spelletje 'De Hartenkreet'. Daar kon je een 'blind eetdate' winnen. Ik zou voor veertien maanden naar Japan gaan, maar mijn moeder zei: 'Bel nu maar.' Johan zat in de auto naar de radio te luisteren en hij reageerde. Twee dagen later zijn we op date gegaan in Winschoten en het was liefde op het eerste gezicht', vertelt Els.Maar Els zou naar Japan vertrekken. 'Ik had mijn baan en mijn huisje al opgezegd. Ik ging bij Nagasaki met Friese paarden werken en ik was van plan om daar een toekomst op te bouwen.' Els besloot, ondanks haar verliefdheid, toch te gaan. 'Op 5 december ben ik in het vliegtuig gestapt en op 25 april 1996 ben ik teruggekomen. Een jaar later, op 25 april 1997, zijn Johan en ik getrouwd.'Dat telefoontje naar Radio Noord heeft Els niet alleen een huwelijk met Johan opgeleverd, maar ook vier kinderen. Het RTV Noord-echtpaar is dinsdagavond te gast in het TV Noord-programma Noord Vandaag . Els: 'Deze dag loopt heel anders dan we hadden gepland, maar we vinden het heel leuk dat we zijn uitgenodigd. Na de uitzending gaan we lekker uit eten met de kinderen.'