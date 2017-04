'TT Circuit Assen moet zich sterk maken voor komst Formule 1'

Een Formule 1-race in Nederland? Sportmarketeer Chris Woerts gooit het balletje maar weer eens op. Het bestuur van het TT Circuit in Assen moet zich volgens hem sterk maken voor de komst van het racecircus.

'Nederland is en blijft een racegek land. We hebben de potentiële wereldkampioen in huis. Dus eigenlijk pleit alles ervoor om zo snel mogelijk de Formule 1 naar Nederland te halen', zegt Woerts tegenover RTV Drenthe De sportmarketeer werkte in het verleden onder ander voor Heineken, Coca Cola, Feyenoord en het Engelse Sunderland AFC.De aanleiding van Woerts om het al jaren sluimerende debat weer nieuw leven in te blazen, is het vertrek van Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone. Kabelbedrijf Liberty Global heeft het stokje overgenomen en geeft blijk van een andere visie.'Zij zijn in Nederland eigenaar van Ziggo. Zij willen ook dat het er mooi uitziet en dat er mensen op de tribunes zitten. Landen als Azerbeidzjan betalen heel veel, maar daar zie je dat het helemaal leeg is. En daarmee haal je het hart uit de sport', aldus Woerts.Liberty kiest volgens hem niet blind voor geld, waardoor Nederland, 'als racegek land', mogelijk weer eerder in beeld komt.Race-coryfee Jan Lammers heeft er een hard hoofd in dat het race-evenement naar Nederland komt. 'We moeten het anders doen dan voorheen. Toen waren het vaak initiatieven en moesten ze na afloop met de pet rond om gaten in de begroting te dichten.'Het financiële plaatje moet volgens hem vanuit Den Haag worden gesteund, of vanuit een marketingafdeling van een multinational. 'Dan moeten ze er zélf mee komen en moet je het op hun manier doen, zodat het in hun strategie past.'Daarbij, het circuit moet eerst een licentie krijgen om de Formule 1 überhaupt te mogen hosten. Die kost 20 miljoen euro, en dan heb je alleen nog een licentie; geen race. Daar komen onder andere kosten bovenop om het circuit F1-geschikt te maken.Het geld dat je kwijt bent aan de rechten, moet overigens terugverdiend worden met de kaartverkoop, luxe hospitality en randactiviteiten. De reclameinkomsten van de boarding langs het circuit en de tv-rechten liggen namelijk bij Liberty Global.