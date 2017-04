Actiegroep Tynaarlo roept inwoners op te protesteren tegen komst supermarkt

Protesteren tegen de komst van een supermarkt. Een groep bewoners van de wijk Ter Borch bij Eelderwolde die tegen de komst van de supermarkt is, roept medebewoners op om op mei precies dat te doen.

De inwoners, die zich hebben verenigd in de actiegroep STOPTynaarlo, voelen zich bedrogen door de gemeente, omdat op de plaats waar nu de supermarkt gepland staat, in eerste instantie twee seniorenflats zouden komen. De actiegroep is bang dat de supermarkt veel verkeersdrukte en lawaai met zich meebrengt.Op dinsdag 2 mei bespreekt de gemeente het voorontwerp bestemmings- en bouwplan in de raad. "Tot nu toe heeft de raad gezegd: de gemeente onderzoekt de mogelijkheden. De resultaten ervan liggen nu op tafel. Gaat de raad nu akkoord met dit voorontwerp, dan zal de raad ook met alle volgende stappen akkoord gaan", schrijft de actiegroep in persbericht.Volgens de STOPTynaarlo is het nu tijd om te laten zien dat de wijk tegen is. "Op 2 mei zullen we met zoveel mogelijk bewoners en ondernemers aanwezig moeten zijn om de raad te laten zien dat er inderdaad veel mensen tegen deze supermarktplannen zijn. Stel kritische vragen en laat uw kritische geluid horen", roept de actiegroep op.Als er definitief een grote supermarkt in de wijk Ter Borch in Eelderwolde komt, wordt de verkeersveiligheid van de Borchsingel vergroot. Die toezegging deed wethouder Nina Hofstra (VVD) van de gemeente Tynaarlo in april op een informatiebijeenkomst over de nieuwe supermarkt.De wethouder verwachtte met de toezegging belangrijke bezwaren tegen de komst van de supermarkt te hebben weggenomen. 'Ik denk dat we hiermee zeker een stap in de juiste richting hebben gemaakt', zei ze.