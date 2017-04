Tom Hiariej verlaat na tien seizoenen FC Groningen

(Foto: JK Beeld)

FC Groningen-speler Tom Hiariej is bezig aan zijn laatste wedstrijden in het shirt van de FC. De verdediger en middenvelder wil zijn aflopende contract niet verlengen.

Directeur Hans Nijland laat via de website weten dat de club Hiariej een nieuwe aanbieding heeft gedaan, maar daar gaat de Zuidbroekster niet op in.



Hiariej debuteerde op 26 september 2007 in de bekerwedstrijd tegen IJsselmeervogels. Tot en met Go Ahead Eagles uit van vorig weekend speelde hij in totaal 194 wedstrijden voor de FC. Daarnaast speelde hij op huurbasis bij zowel Cambuur als FC Emmen.

Door: RTV Noord