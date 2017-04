Groningen City Club trekt geen lering uit 'Kruidvat-plasser'

Groningen City Club trekt geen lering uit het plasinicident bij het Kruidvat, waar een hoogzwangere vrouw niet naar de wc mocht en het vervolgens buiten liep lopen.

Dat zegt Fred de Bruin van de club voor de winkeliers en horeca-ondernemers in de binnenstad. 'Ik heb alle begrip voor de zwangere vrouw . Het op straat moeten lopen, met bloedverlies zelfs, is echt niet prettig. Ik vind het ook jammer dat zo'n situatie het Kruidvat moet overkomen.'Want De Bruin snapt de situatie vanuit de winkelier bezien wel. 'Er wordt jaarlijks voor miljoenen euro's ontvreemd uit winkels in Nederland. Mensen zijn heel creatief om ergens binnen te komen en te stelen. Iemand niet binnenlaten tot het toilet, dat vaak in de personeelsruimte en bij het magazijn in de buurt zit, is een manier om minder risico te lopen.'Ook een andere overweging kan meespelen. De Bruin: 'Voor een horecagelegenheid kost het al snel 15.000 euro om een gescheiden toilet neer te zetten dat aan alle eisen voldoet. Ik schat in dat het al snel 3500 euro kost om een eenvoudige wc in een winkel te realiseren.' Het gaat dan nog niet om onderhoudskosten en -tijd.'Ik kan dan ook niet zeggen dat we lering moeten trekken uit dit voorval', vervolgt hij.'We hebben bijvoorbeeld wel een recente bijeenkomst gehad, waar we gastvrijheid bespraken en dit voorbij kwam. En anderhalf jaar geleden hadden we samen met de gemeente een actie om gastvrijheid op de kaart te zetten. Daar deden zo'n 70-80 ondernemers aan mee, waarvan er veel nu een sticker op de deur hebben waaraan je herkent dat je er zomaar naar de wc kan. Het zijn vooral horeca-ondernemers, maar er zijn ook wat winkels die de sticker hebben. Het gaat bij ons altijd om gastvrijheid.'De aanwezigheid van zo'n sticker moet je maar net even weten, erkent De Bruin. 'Maar verder hebben we er geen afspraken over gemaakt. Ik denk ook niet dat er regelgeving gaat komen.' Een woordvoerder van gemeente Groningen dat er ook vanuit hen geen beleid is. De Bruin: 'De gastvrijheid wordt bepaald door de ondernemer.'