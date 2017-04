Meer onderzoek naar weggezakte Canadese tank

Onderzoekers van het buro Geomaat uit Groningen gaan aanvullend onderzoek doen aan de Reigerlaan in Paterswolde. Daar zou in 1945 een Canadese Shermantank zijn weggezakt in het veen.

Onderzoek met een bodemradar heeft maandag uitgewezen dat drie tot vier meter onder de grond een gat zit. Dat gat zit precies op de plek waar volgens foto's en getuigen in 1945 de tank is weggezakt.Ook is op de radarbeelden een massief voorwerp van een meter bij een meter te zien. 'Het kan zijn dat we de koepel of de loop van de tank zien', zegt onderzoeker Niels Woltman van Geomaat. 'Om meer duidelijkheid te krijgen willen we nog een onderzoek uitvoeren met een magnetometer om te zien of het een metalen voorwerp is.'De tank is volgens de overlevering in de zomer van 1945 weggezakt toen Canadese soldaten een illegaal handeltje hadden bij de bewoner van een zomerhuisje aan het Paterswoldse meer. Die wilde jenever ruilen tegen benzine om weer met zijn motorbootje te kunnen varen. De Canadezen kwamen echter met hun tank vast te zitten in de veengrond aan het eind van de Reigerlaan. Ook een tweede en derde tank die te hulp schoten, kwamen vast te zitten.Ooggetuigen en foto's bevestigen het verhaal. Het is alleen niet duidelijk of alle drie de tanks uit het veen getrokken zijn. Sommigen beweren dat de laatste tank na maanden werk uiteindelijk geborgen is; anderen zijn er van overtuigd dat die is weggezonken en nog altijd meters diep in het veen zit.Nader onderzoek met een magnetometer moet nu dus uitwijzen welk verhaal klopt.