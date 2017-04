'Ik heb het overleefd met hulp van boven'

Op 25 april 1944 hield de Duitse bezetter een grote razzia in Noord-Groningen. Het was een vergelding voor de liquidatie van Jannes Luitje Keijer, een Nederlandse handlanger van de Duitsers.

Bij de razzia zijn 148 jonge mannen opgepakt en weggevoerd naar strafkampen in Duitsland. Een deel van hen kwam niet meer terug.



In Bedum hangt een plaquette ter nagedachtenis van de slachtoffers. Dit monument was een tijdje weg, omdat het aan een gebouw hing dat moest worden gesloopt. Inmiddels staat op dezelfde een plek een nieuw appartementencomplex.



Vandaag is de plaquette teruggeplaatst en opnieuw onthuld door Hindrik Haan en Willem Tamminga. Ook zij werden destijds opgepakt en weggevoerd, maar overleefden.



Was u bang?

'Het overviel je gewoon', vertelt Willem Tamminga. Er was geen tijd om bang te zijn. Hij is nu 92 jaar, maar de gebeurtenissen herinnert hij zich nog als de dag van gisteren.



De plaquette hangt op de plaats waar de mannen uit Bedum verzameld werden voor transport. Daar stond vroeger hotel Krijthe. 'We geregistreerd en moest we tegen de muur staan. En o wee als we wat zeiden. Dan kregen we klappen', vertelt Tamminga.



Samen met de anderen gijzelaars belandt hij in Kamp Amersfoort. 'Dat was niet makkelijk'.



Hoe heeft u dat overleefd?

'Met hulp van boven. Van onze lieve meneer. Die gaf de kracht. Om dat te doen' vertelt een geemotioneerde Willem Tamminga. Na zijn gevangenschap in kamp Amersfoort moest Tamminga van de bezetters werken in een zoutmijn in Duitsland. Toen de bevrijding kwam kon hij weer naar huis.



Goed om door te vertellen

'Er was een tijd dat er niet over de oorlog gesproken werd en er ook geen herdenking in Bedum was', vertelt Henk van der Velde van het herdenkingscomité Bedum. 'Men moet weten wat er toen gebeurd is. Deze plaquette herinnert ons daaraan'.

