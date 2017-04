Eemsmond trekt teugels rommelerven strakker aan

(Foto: Ali Burçin Titizel/ Flickr CC)

De gemeente Eemsmond gaat strenger optreden tegen bedrijven en organisaties die hun erf verwaarlozen. 'Rommelerven zijn een doorn in het oog', zegt burgemeester Marijke van Beek.

Op dit moment gelden er al regels voor particulieren die verzaken hun erf te onderhouden. Voor organisaties als woningcorporaties en zorglocaties was dit nog niet geregeld. Door het nieuwe beleid krijgt de gemeente meer bevoegdheid om maatregelen te nemen.



Gras tot de knieën

Het gaat vooral om terreinen rondom leegstaande gebouwen. Van Beek: 'Het kan niet zo zijn dat een pand leegstaat en dat de eigenaar het gras tot de knieën laat groeien.'



Dwingende maatregelen

De gemeente gaat eerst in gesprek met de eigenaar van het erf. 'We gaan ze dan verzoeken het erf te onderhouden', zegt Van Beek. Als dat niet helpt gaat de gemeente 'dwingende maatregelen' nemen.



Wat die maatregelen zijn, hangt af van de omstandigheden. 'Het kan zijn dat de veiligheid in het geding is. Of dat er ongedierte op af komt en het gevolgen heeft voor het milieu en de volksgezondheid', zegt Van Beek.



Werk aan een wet

In Den Haag wordt nog gewerkt aan een wet die het mogelijk maakt voor gemeenten om harder op te treden bij rommelerven. Met het nieuwe beleid neemt Eemsmond daar al een voorschot op.

Door: Sven Jach Correctie melden