Hiariej: 'Ik vond de aanbieding van FC niet goed genoeg'

Tom Hiariej speelde al langer met het idee om een nieuw voetbalavontuur aan te gaan. Zijn contract liep af, maar de aanbieding die FC Groningen hem deed was volgens hem niet goed genoeg. Dus gaan beide partijen na dit seizoen uitelkaar.

'Toen ik aangaf dat ik het aanbod niet goed genoeg vond, zei Groningen: we gaan uit elkaar', aldus Hiariej. Hij had misschien wel een verbeterde aanbieding verwacht, maar zegt dat beide partijen 'als vrienden uit elkaar gaan.'Hoewel hij moet wennen aan de onzekere situatie die hem te wachten staat, gaat Hiariej er vanuit dat er wel een club voor hem komt. 'Ik denk dat ik met bijna 200 wedstrijden in het betaald voetbal een redelijke cv heb om ergens aan de slag te kunnen.'Zijn voorkeur gaat uit naar een avontuur in het buitenland, bijvoorbeeld in Amerika of Australië. Maar hij heeft voormalig ploeggenoten Michael de Leeuw, Johan Kappelhof (beiden Chicago Fire) en Albert Rusnák (Real Salt Lake) nog niet gebeld.'Zij spelen bij mooie clubs, maar zoiets moet wel langskomen. Als ik een aanbieding krijg, ga ik met de familie alles afwegen.'Hij speelde tot nu toe 194 wedstrijden in het betaald voetbal en hoopt de 200 te halen; dan behoort hij tot 'de club van 200'. 'Dat is een mooie doelstelling, maar daarvoor moeten we eerst de play-offs maar eens halen.'