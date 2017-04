Groningen Seaports maakt water van over de hele wereld schoon

Een primeur voor Groningen Seaports. In Delfzijl wordt dinsdag het eerste mobiele systeem om ballastwater van schepen te reinigen in gebruik genomen. Het is de eerste ter wereld. Ook de Eemshaven krijgt de beschikking over het systeem.

Schepen nemen ballastwater in als ze zonder vracht moeten varen. Het gewicht van het water zorgt ervoor dat het schip diep genoeg in het water ligt en daardoor goed bestuurbaar blijft.Maar met dat water worden een micro-organismen over de hele wereld verspreid. 'Per kubieke meter gemiddeld 200.000', weet Matthijs Schuiten van Damen Shipyards. De organismen kunnen schadelijk zijn voor ecosystemen elders op de aardbol. 'In de Kaspische zee is bijvoorbeeld een kwalletje geïntroduceerd dat viseitjes op at', zegt Schuiten. 'Daardoor is daar 80 procent van de visserij verdwenen'.Volgens Schuiten wordt er erg veel ballastwater gebruikt in de scheepvaart: 'Er wordt meer water dan olie vervoerd', zegt hij.Het mobiele systeem van Groningsen Seaports is ondergebracht in een container. Met behulp van diverse filters en ultraviolet licht wordt het water schoongemaakt, waarna het veilig kan worden geloosd.Volgens Schuiten zullen ook andere havens aan de bak moeten, omdat er per 8 september van dit jaar geen onbehandeld ballastwater meer mag worden geloosd. Sommige schepen hebben een eigen zuivering aan boord, maar veel schepen zullen zijn aangewezen op oplossingen als die van Groningen Seaports.