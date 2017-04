Verdeeldheid over sloop honderden woningen in Delfzijl

'Ik wil niet dat er nog eens vele honderden woningen worden gesloopt in Delfzijl.' Dat zegt VVD-raadslid Harrie Houwerzijl.

Uit een rapport van de gemeente blijkt dat de komende jaren 775 woningen minder nodig zijn in de havenstad vanwege de krimp. En dat terwijl de afgelopen vijftien jaar ook al honderden woningen tegen de vlakte zijn gegaan.Het plan stuit Houwerzijl tegen de borst: 'Als wethouder heb ik van 2000 tot 2004 al grootschalige sloop in Delfzijl meegemaakt. De bijeenkomsten met boze burgers die hun huizen uit moesten vergeet ik nooit weer. Ik heb met mezelf afgesproken dat er genoeg is gesloopt en dat het tijd wordt voor wederopbouw.'De woningprognose staat in het nieuwe Woon- en leefbaarheidsplan, waar de raad van Delfzijl eind vorige maand over sprak. Niet alleen de VVD sprak haar ongenoegen uit over de mogelijk massale sloop. Ook coalitiegenoten Fractie 2014, ChristenUnie en oppositiepartij Lijst Stulp zijn hier tegen en willen dat er juist woningen worden bijgebouwd.Wethouder IJzebrand Rijzebol zag hierdoor weinig draagvlak voor het plan en heeft het onderwerp doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering. In een begeleidende brief laat het college weten dat het niet het doel is om 775 woningen te slopen. Dat zou alleen de prognose zijn als er niks aan de krimp wordt gedaan.Met dit plan en deze prognose wil de gemeente Delfzijl geld krijgen van de provincie en het Rijk om de krimpproblematiek aan te pakken. Daarom wordt het getal van 775 'in het kader van een strategische lobby' niet naar beneden bijgesteld. 'Anders schieten we ons in de eigen voet!', staat in de brief.Houwerzijl heeft er weinig vertrouwen in. 'In de stukken staat een getal en hoe je het wendt of keert, je werkt daar toch naar toe. We hebben in Delfzijl al 1.500 woningen gesloopt. Het wordt tijd dat we gaan bouwen. Al die sloop is slecht voor de stemming in Delfzijl.'Het VVD-raadslid stemt daarom op 3 mei, als de raad er weer over praat, tegen het plan. Fractiegenoten Arie Heuvelman en Tineke Naafs gaan wel akkoord, zegt Houwerzijl. Het onderwerp zorgt overigens niet voor een breuk binnen de fractie. 'We hebben er in een goede sfeer over gesproken.'Uit een rondgang langs andere partijen blijkt dat een meerderheid is te vinden voor het Woon- en leefbaarheidsplan. Wel vinden meerdere partijen dat er niet zoveel woningen meer moeten worden gesloopt. 'Die 775 is wel heel erg veel. Het is prima als een paar oude huizen tegen de vlakte gaan, maar je moet wel blijven bouwen voor jonge mensen', zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Cor Buffinga.Oppositiepartij Lijst Stulp stemt tegen. De partij is altijd al tegen het plan geweest en wil dat er goede, betaalbare huurwoningen worden bijgebouwd.