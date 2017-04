Wordt Akzo Delfzijl spil in de strijd om AkzoNobel?

Het pokerspel rond AkzoNobel duurt. voort. Komt Akzo in handen van PPG, of kan de Nederlandse verf- en lakkenfabrikant uit de greep blijven van haar Amerikaanse concurrent? Zo ja, wat gebeurt er dan met de vestigingen in Delfzijl?

De overnamepoging van het Amerikaanse PPG stond dinsdag niet op de agenda van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Maar de aandeelhouders zagen hun kans toch schoon om de bestuurders te ondervragen.'De directie snapte ook wel dat ze niet konden zwijgen. Dus er konden wel vragen worden gesteld over het derde verhoogde bod, maar inhoudelijk werd er niets gezegd', zegt verslaggever NOS André Meinema.De druk op Akzo Nobel is hoog. Het derde en hoogste bod van PPG is 26,9 miljard euro. Dat is 50 procent meer dan de beurswaarde voordat PPG belangstelling toonde.Maar de directie van Akzo laat zich niet opjagen. 'Zoals u zult begrijpen kost dit tijd', zegt president-commissaris Anthony Burgmans. Twee eerdere biedingen van het Amerikaanse bedrijf waren volgens hem 'volstrekt onvoldoende', waardoor Akzo ook nooit het gesprek is aangegaan met PPG. Burgmans wilde niet op speculaties over het nieuwe voorstel ingaan en benadrukte dat dit eerst uitgebreid geanalyseerd moet worden in het licht van de nieuwe strategie en vooruitzichten van AkzoNobel.En dat blijkt ook tijdens de vergadering. 'Er waren veel vragen van de aandeelhouders over de plannen, maar daar bleef de directie in gebreke want ze moeten nog veel zelf bespreken', zegt verslaggever Meinema.Eerder liet AkzoNobel weten dat het af wil van de chemietak van het bedrijf. Daar vallen ook de vestigingen in Delfzijl onder. PPG heeft juist laten weten de chemietak te willen behouden. Maar tijdens de vergadering benadrukte de president-commissaris dat er geen voorkeur is voor het afsplitsen van de chemietak. Het zijn beide fantastische bedrijven. Het is niet zo dat we van het ene kind meer houden dan van het andere, maar het ene kind kan beter het huis verlaten. Toch houden we er net zoveel van.'