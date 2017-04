Live: New Heroes Den Bosch - Donar

(Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar spelen dinsdagavond in Den Bosch de tweede wedstrijd van de halve finale in de play-offs om de landstitel. Het eerste duel in Martiniplaza werd met 84-76 gewonnen door het team van coach Erik Braal.





De wedstrijd begint straks om 20.00 uur en kan worden bekeken via een livestream op de website New Heroes Den Bosch. Die vind je Den Bosch zal er alles aan doen om de spanning terug te brengen en wil de eigen supporters een mooie wedstrijd voorschotelen.De wedstrijd begint straks om 20.00 uur en kan worden bekeken via een livestream op de website New Heroes Den Bosch. Die vind je hier

