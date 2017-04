Monumentaal gymlokaal krijgt geld voor grote beurt

Het dak lekt, de verf bladert van de muren en het hout is op sommige plekken rot. Het monumentale gymlokaal in Warffum is toe aan een grote beurt. 'Anders gaat het gebouw misschien verloren', zegt Mijnhard Scheers van stichting Het Woonhuismonument Groningen.

In 1868 werd de eerste Rijks-HBS op het platteland opgericht in Warffum. Jaren later, in 1925, krijgt de school een appart gymlokaal. Het karakteristieke houten pand, dat lijkt op een schuur, heeft een monumentale status. Maar door geldgebrek bij de stichting Op Roakeldais is het slecht onderhouden.Stichting Het Woonhuismonument Groningen wil voorkomen dat het gebouw verloren gaat en heeft Op Roakeldais geholpen met de financiering van de restauratiewerkzaamheden. Kosten van de renovatie: bijna 200.000 euro.Een deel daarvan (39.000 euro) heeft Woonhuismonument Groningen bijelkaar gesprokkeld met fondsen. De gemeente Eemsmond is van plan ongeveer 30.000 euro te betalen en Op Roakeldais legt zo'n 7000 euro neer. Het wachten is nog op de klapper van 114.000 euro vanuit de provincie.'Dan kunnen we dit jaar beginnen met de werkzaamheden', zegt Scheers. Wanneer de stichting duidelijkheid krijgt van de provinciale subsidie is onbekend. 'De aanvraag ligt nu zo'n vier weken op het provinciehuis.'Als het feest doorgaat, komt er een nieuw dak op het gymlokaal. Verder wordt de complete schil van het gebouw opgeknapt. Scheers: 'Het hout wordt op verschillende plekken vervangen en geverfd en er komen nieuwe ramen in.'De gymzaal dient momenteel nog als opslagplaats van de stichting Op Roakeldais. Wat er na de verbouwing met het pand gebeurt is nog onbekend. Scheers: 'Roakeldais staat er voor open om een andere invulling aan het gebouw te geven.'