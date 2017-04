Uitzendbureau van ondernemersbroers Ali en Bekir K. failliet

(Foto: Facebook Bekir K.)

Uitzendbureau Kaan in Groningen is failliet. Het bureau is eigendom van de stad Groninger ondernemersbroers Ali en Bekir K.





Het uitzendbureau is onderdeel van de Kaan Groep, van de ondernemersbroers Ali en Bekir K. De twee werden begin dit jaar gearresteerd omdat ze worden verdacht van oplichting in de bouw. Ze zouden een groep aannemers werk hebben laten verrichten zonder ervoor te betalen. De broers zijn op vrije voeten, maar nog verdachten in de zaak.



In 2005 stonden de twee ook voor de rechter vanwege fraude, maar toen werden ze vrij gesproken.



Lees ook:

- Vastgoedbroers K. aangehouden voor witwassen en oplichting

- Vastgoedondernemer overweegt juridische stappen tegen burgemeester Den Oudsten

- 'Ze verdienen hun geld op een manier waar je grote vraagtekens bij kunt zetten' Waarom het uitzendbureau failliet is verklaard is nog niet bekend. Curator Henk de Groot heeft dinsdagmiddag een eerste gesprek gehad met de directeur van het bedrijf. Maar de curator kan nog niet uitwijden over de zaak omdat hij zich nog moet inlezen.Het uitzendbureau is onderdeel van de Kaan Groep, van de ondernemersbroers Ali en Bekir K. De twee werden begin dit jaar gearresteerd omdat ze worden verdacht van oplichting in de bouw. Ze zouden een groep aannemers werk hebben laten verrichten zonder ervoor te betalen. De broers zijn op vrije voeten, maar nog verdachten in de zaak.In 2005 stonden de twee ook voor de rechter vanwege fraude, maar toen werden ze vrij gesproken.

Door: RTV Noord Correctie melden