Noord Vandaag: wat doet die man toch boven de A7?

Wie regelmatig over de A7 rijdt, moet hem wel eens hebben zien staan op het viaduct. Maar wie is die man, en wat doet hij er? Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Tweëentwintig jaar geleden leerden ze elkaar kennen in een blind date van Radio Noord. Exact twintig jaar geleden stapte ze in het huwelijksbootje. En nu zit dit rasechte 'RTV Noord-stel' compleet met hun vier kinderen in de studio. Kennen de kinderen het verhaal van hun ouders?- Hoe druk is het op de campings in deze vakantie, met dit weer?- Harma is resoluut: we dénken maar dat het bijzonder nat is deze maand.- Nog meer water: een bijzondere innovatie op Groningen Seaports.- Peter Rehwinkel krijgt een herkansing in Zaltbommel.- Zou jij de deur open doen voor iemand die thuis even bij je wil plassen?- En stagiair Sander vraagt een wel heel specifieke doelgroep wat het Groningse woord Snoetjeknovveln betekent...Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending gemist