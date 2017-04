'Waarderegeling NAM is toch een lachertje'

'Dit is belachelijk en betreurenswaardig. Ik heb zeventien maanden moeten wachten en dan krijg ik duizend euro.'

Egbert Knapper uit Zuidbroek schudt meewarig zijn hoofd. Hij kan er nog niet over uit. Volgens zijn berekening heeft de NAM voor dat bedrag van duizend euro, meer dan 16.000 euro uitgegeven aan proceskosten.De Zuidbroekster deed een beroep op de waarderegeling van de NAM. Die is bedoeld voor huiseigenaren in het aardbevingsgebied, die ondanks alle problemen hun woning toch hebben weten te verkopen. Zij krijgen als compensatie voor de waardevermindering door de aardbevingen een vergoeding van één tot 4,7 procent van het verkoopbedrag.Aanvankelijk wees het gasconcern de aanvraag van Knapper af, omdat Zuidbroek toen nog buiten het aardbevingsgebied lag. Nadat de gemeente Menterwolde alsnog de erkenning als officiële aardbevingsgemeente kreeg, kwamen toch nog twee door de NAM aangewezen taxateurs over de vloer.Wat volgde was weer een afwijzing. Knapper ging in beroep en dat heeft hij geweten. 'Brieven en vele mails waren het gevolg. En ik kreeg ik weer twee andere taxateurs en een voorzitter op bezoek. Daarna volgde nog een hoorzitting bij Van der Valk. Een hele toestand dus, die lang duurde.'Toch leverde die procedure hem aan het einde van de lange, taaie rit duizend euro op. Hij is niet onder de indruk.De Zuidbroekster heeft uitgerekend wat die hele toestand heeft gekost. 'Uit mijn berekening blijkt dat de NAM 16.000 euro heeft uitgegeven voor een premie van duizend euro. En mijn cijfers kloppen heel aardig, kan ik u verzekeren. Dat is toch een lachertje.'Volgens NAM-woordvoerder Ewoud Nysingh gaat de rekensom van Knapper niet op. 'De berekening komt geheel voor zijn rekening. Zo'n rekensom kun je helemaal niet maken, omdat de overgrote meerderheid ons aanbod direct accepteert. En als er dan een procedure volgt: dat kost nou eenmaal geld', reageert hij.Knapper denkt daar anders over. 'Wat mij betreft is het heel simpel. Er kan toch geen enkele twijfel over bestaan dat huizen hier minder waard zijn geworden door de aardbevingen. Laat de NAM dat geld voor procedures direct aan de mensen uitkeren. Dan zijn de eindbedragen hoger en houdt de NAM zelfs centen over', is de overtuiging van de Zuidbroekster.Tot nu toe is volgens cijfers van de NAM aan ruim 1500 huizenverkopers in het aardbevingsgebied een aanbod gedaan. De NAM-woordvoerder wijst er op dat in 93 procent van die gevallen de betrokkenen dit hebben geaccepteerd. De rest tekent bezwaar aan tegen de hoogte van de compensatie.