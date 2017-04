Schiermonnikoog is boos omdat ochtendkranten voortaan laat komen

(Foto: RTV Noord)

'In Spanje koop je De Telegraaf om acht uur 's ochtends. Hier moet je wachten tot na 11 uur.' Supermarkteigenaar Eric Brunekreef is boos dat de dagbladen sinds deze week veel later op Schiermonnikoog arriveren dan gebruikelijk.

Tot en met vorig week nam de vroegste veerboot de kranten mee naar het eiland. Vanaf deze week gaan ze met de tweede afvaart mee. Dat betekent dat de ochtendbladen op z'n vroegst om 11.00 uur in de schappen van de supermarkt en kiosk op Schier liggen. Eilandbewoners krijgen hun krant pas in de middag bezorgd.



Proef met PostNL

De distributie van de kranten is in handen van de NDC Mediagroep. Die levert zowel regionale als landelijke kranten aan ondernemers op het eiland. Als proef en bezuiniging worden ze vanaf deze week meegenomen door bezorgers van PostNL. Die kunnen geen boot eerder pakken.



Om elf uur willen ze geen krant

De supermarktondernemer verwacht zestig procent minder kranten te verkopen door de maatregel. 'Onze toeristen willen 's ochtends een krantje en een croissantje. Om elf uur zijn ze al volop van het eiland aan het genieten. Dan willen ze geen krant meer.'



Niet open voor ideeën

Wat Brunekreef verder steekt, is dat de distributeur niet wil meedenken met de bewoners van het eiland over alternatieven. 'Wij hebben wel ideeën over kostenbesparing', zegt Brunekreef. 'Daar stonden ze niet voor open.'



Petitie voor vroege krant

De supermarkteigenaar is een petitie gestart om de NDC Mediagroep ertoe te bewegen de kranten weer vroeger naar het eiland te brengen. Op andere Waddeneilanden worden de kranten overigens al later bezorgd. Daar vaart de veerboot niet zo vroeg als naar Schiermonnikoog.



NDC Mediagroep was dinsdagavond niet bereikbaar voor een reactie.

Door: RTV Noord Correctie melden