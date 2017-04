Donar geeft New Heroes ongenadig pak slaag

De basketballers van Donar hebben een goede stap gezet richting de finale van de play-offs. De Groningers gaven New Heroes er flink van langs in Den Bosch. Het werd 60-96.

Na een gelijkopgaand eerste kwart (17-18) stond Donar bij rust al met tien punten voor (30-40). In de tweede helft werd het verschil alleen maar groter door uitstekend samenspel van Donar. Topscorer aan de kant van de Groningers was Lance Jeter met 19 punten.Donar staat nu op 2-0 in de best-of-seven serie. Afgelopen zaterdag wonnen de Groningers al met 84-76 van de Bosschenaren.De derde wedstrijd van de halve finale wordt zaterdag gespeeld in Groningen.