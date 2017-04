Moeder is telefonisch getuige van mishandeling dochter

In paniek belt haar dochter Zoë haar op. Tijdens het gesprek hoort Janet Hageman uit Leek hoe haar dochter van haar fiets wordt getrokken en geslagen. Hageman deelt haar verhaal vrijdag op Facebook. Het bericht is bijna 900 keer gedeeld.

Aan de telefoon hoort ze vrijdag hoe haar kind wordt mishandeld. 'Je weet niet wat je overkomt, wanneer je kind in blinde paniek roept aan de telefoon: Mama kom snel alsjeblieft!', schrijft ze. Zoë werd al een tijd gepest.Daarop hoort de moeder: 'Auw, blijf van me af.' Haar kind blijft roepen: 'Mama, kom snel.'Hageman bedenkt zich geen moment en rent naar de overburen die ze vraagt om haar naar de Lindensteinlaan te rijden. De buren horen dat er iets niet in de haak is. Zoë staat nog steeds op de speaker van Janets telefoon.Aangekomen op de plek des onheils, ziet de moeder hoe de mishandeling door een groep van twintig jongeren wordt gefilmd. 'Kun je het voorstellen vraag ik nogmaals? Wat is er met de jeugd gebeurd', vraagt ze zich af.'Zoë heeft zich dit enorm aangetrokken', vertelt Hageman. 'Ze is een lief kind dat niet in staat is om voor zichzelf op te komen. En dat mijn beste mensen zijn de kinderen die gepest worden.'Lees je het artikel via de app? Lees het facebookbericht dan hier [Facebookvideo:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1985390271747320&id=100008290992242]