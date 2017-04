Vrijwel alle bewoners Julianalaan hebben een woning aangeboden gekregen

Woningcorporatie Acantus heeft vrijwel alle bewoners van het rechterdeel van het appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam een woningaanbod gedaan.

Veel van de getroffen bewoners zijn akkoord met een nieuwe woning. De corporatie is met de laatste mensen in gesprek, die nadenken over een woning. Voor één bewoner volgt een woningaanbod later deze week. Dat maakte Acantus na afloop van de besloten bewonersbijeenkomst bekend.'We hebben de bewoners verschillende opties voorgelegd', zegt directeur Anita Tijsma. 'Een aantal bewoners heeft een woning in Veendam aangeboden gekregen waarmee men direct definitief akkoord is gegaan. Een aantal bewoners zal gebruik maken van een wisselwoning, met de optie dat ze kunnen terugkeren naar de Julianalaan wanneer blijkt dat we daar gaan herbouwen.'Tijsma durft niet te zeggen of het rechterdeel van het appartementencomplex aan de Julianalaan defintief zal worden herbouwd. 'Uit onderzoek moet blijken in hoeverre de woningen in het rechterdeel van het complex zijn beschadigd en wat afgebroken moet worden', aldus de Acantus-directeur. 'Wanneer dat onderzoek is afgerond, valt daar meer over te zeggen.'Tijdens de besloten bewonersbijeenkomst konden bewoners van het hele appartementencomplex en direct omwonenden vragen stellen. Ook kregen ze uitleg van een traumapsycholoog.'We hebben bijzondere aandacht besteed aan de mogelijke verwerking van trauma's', legt burgemeester Sipke Swierstra uit. 'De ergste emotie is in de zaal niet aan de orde. Dat is echt het traject met persoonlijke hulpverleners en daarmee hebben we ze echt op weg geholpen.'De komende tijd zullen de gemeente Veendam en Acantus de getroffen bewoners van de explosie verder op weg helpen. 'De komende periode moet het z'n plek krijgen', aldus Swierstra.Een kleine week na de ramp werd wel duidelijk hoeveel panden er nu getroffen zijn. Door de explosie zijn in een straal van pakweg 300 meter van het appartementencomplex, zo'n 30 omliggende panden getroffen die schade hebben. Hoe groot die schade in euro's is, moet door verzekeringsmaatschappijen nog worden berekend.