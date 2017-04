Gasselternijveen is blij met terugkeer supermarkt

Het dorp Gasselternijveen heeft bijna z'n supermarkt weer terug. De feestelijke opening van de Dagwinkel staat op het programma voor dinsdagavond 2 mei.

Dat meldt RTV Drenthe De Spar-supermarkt in het Drentse dorp vlak bij de provinciegrens met Groningen sloot vorig jaar september de deuren. De winkel kon niet langer concurreren met de prijzen van winkels in onder meer Stadskanaal.Een stuurgroep in het dorp heeft zich ingezet voor de terugkeer van een dorpswinkel met het oog op de leefbaarheid in het dorp. Een crowdfundingactie in het dorp leverde 35.000 euro op.