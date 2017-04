MLS-salarissen: Rusnák verdient meer dan De Leeuw

(Foto: chicago-fire.com)

De salarissen van de voetballers in de Amerikaanse MLS-competitie zijn bekendgemaakt. Dat doet de Amerikaanse voetbalbond elk jaar. Van de vier oud-spelers van FC Groningen die in Amerika voetballen, boert Albert Rusnák het best.

