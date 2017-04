Lopend Vuur: Kou of regen, Koningsdag ga ik gewoon vieren

Koningsdag 2017 lijkt één van de koudste van de laatste jaren te worden. En het blijft ook niet droog op deze feestdag.

Daar komt bij dat het kwik komende nacht, de Koningsnacht, onder nul kan duiken.Op Koningsdag zijn veel mensen vrij en worden veel festiviteiten gehouden. Ga jij het vieren? Of is het je daarvoor te koud en te nat?Waarom zeg je ja of nee? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Dinsdag was onze stelling: ' Als iemand bij mij naar de wc wil, dan mag dat '. Van de 4.348 stemmers was 54,21 procent het hiermee oneens.