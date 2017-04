WK-finalist Johnny Heitinga niet, maar Mischa Visser wel!

Be Quick-trainer Mischa Visser is toegelaten tot de opleiding Coach Betaald Voetbal van de KNVB. Samen met twaalf andere cursisten mag hij proberen zijn trainersdiploma te halen.

Ron Jans is één van de docenten van de opleiding.De volledige lijst van de cursisten voor komend jaar:-Geert Brusselers-Adrie Poldervaart-Peter Reekers-Jeroen Rijsdijk-Jurgen Seegers-Arne Slot-Koen Stam-Sjors Ultee-Peter Uneken-Fuat Usta-Erik van der Ven-Kees van WonderenDe toelatingseisen en de opzet van de cursus zijn door de KNVB veranderd. Doel is dat trainers die zelf nooit profvoetbal hebben gespeeld, evenveel kans hebben als oud-profvoetballers. Dat betekent voor onder andere oud-FC'er Danny Buijs en oud-international Johnny Heitinga dat zij niet zijn toegelaten.Mischa Visser kondigde in februari zijn vertrek bij Be Quick aan. Na vier seizoenen wil hij een nieuwe uitdaging. Hij hoopte al op toelating voor de KNVB-cursus. Kevin Waalderbos volgt hem op de Esserberg op.