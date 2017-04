Lintjesregen: 'Jij ging toch ontbijten bij Ikea?'

De lintjesregen is ook in onze provincie begonnen. In Siddeburen werd woensdagmorgen de heer Haan benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De 71-jarige Haan is een soort 'supervrijwilliger'. Hij is onder anderen beheerder van de kantine van VV Siddeburen, vrijwilliger bij Schanspop en medewerker van de Motor Sport Club Siddeburen. Haan dacht dat er woensdagmorgen een vergadering zou zijn in de kantine van de voetbalclub. Zijn vrouw zou met hun schoondochters gaan ontbijten bij Ikea in Groningen.Maar toen Haan de kantine binnenkwam zag hij zijn vrouw staan. En de burgemeester. En een heleboel andere mensen. Nog had hij geen idee dat iedereen voor hem was gekomen. 'Dit is een hele eer, iedereen hartelijk bedankt', is het eerste dat Haan zegt als hij zijn lintje opgespeld heeft gekregen. Of de onderscheiding verdiend is? 'Och, dat weet ik niet hoor', zegt hij. 'Wat ik nog kan doen, dat doe ik gewoon.'