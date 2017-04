Gezocht: deelnemers aan kort geding tegen CVW

(Foto: RTV Noord)

Het kort geding tegen het Centrum Veilig Wonen (CVW) in verband met de massale afwijzing van schadeclaims in de buitengebieden laat nog op zich wachten. De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar gedupeerden die in de kosten willen delen.





Contra-expertise

Belangrijkste eis is dat gedupeerden weer recht krijgen op een contra-expertise. Daar is een streep door gezet. Dat leidt tot veel woede bij mensen met schade in de buitengebieden.



De initiatiefnemers van samentegendenam@gmail.com denken een sterke zaak te hebben. Ze verwijzen onder meer naar de conclusie van hoogleraar privaatrecht Jan van Dunné dat de NAM handelt in strijd met het geldend recht.



Het gaat daarbij om een bijdrage van 25 euro. Tot nu toe zijn twintig mensen bereid geld op tafel te leggen om het CVW voor de rechter te slepen. Bij honderd deelnemers wordt het kort geding aangespannen.

