Lintjesregen: 'Ome Rinus met de gouden handjes is ons sociale vangnet'

Iedereen in het dorp noemt hem Ome Rinus. Hij heeft gouden handjes: plakt banden en repareert wasmachines. Hij rijdt dorpsgenoten naar het ziekenhuis, wel tien keer als het moet.

Om al die redenen heeft de 80-jarige Rinus Schoonveld uit Woltersum woensdagmorgen een lintje gekregen. Sommige dorpsgenoten hebben een snipperdag genomen om bij deze bijzondere gelegenheid te zijn. 'Voor veel mensen is hij ons sociale vangnet.'Ome Rinus: 'Ik was thuis bezig toen ik werd gebeld. Mijn vrouw had net koffie ingeschonken, maar die heb ik laten staan. Ik kwam bij het dorpshuis en zag allemaal auto's. Ze zeiden dat er een begrafenis was en dat ik achterom moest lopen. Daar moest ik mijn nette jasje aantrekken. Dat hadden de kinderen stiekem uit mijn kast gehaald.'Voor ome Rinus blijft het niet bij een lintje. Na het opspelden van de versierselen wordt ome Rinus mee naar buiten genomen, naar het voetbalveld. In een tegel staat een afdruk van zijn klomp ('die hebben de kinderen ook stiekem meegenomen') en de tekst: 'Rinus Schoonveld 2017'. Het voetbalveld is naar hem vernoemd.Ome Rinus houdt het niet droog. 'Geweldig, hier had ik nooit op gerekend. Mijn vrouw wist ook van niets. Alleen de kinderen waren op de hoogte.'De laatste verrassing komt van FC Groningen. Ome Rinus ging als tiener al met de bus van 't Zandt naar de Oosterparkwijk om wedstrijden van de FC bij te wonen. Supporterscoördinator Matthias Mulder brengt daarom een FC Groningen-shirt. Ome Rinus vindt het fantastisch: 'Het kan echt niet op vandaag', straalt hij. Maar dat heeft hij mis, want voor alle gasten is er een gebakje met... een foto van ome Rinus erop.