Bodembeweging haalt uit naar onderzoeksbureau

Dubieus en volstrekt ongeloofwaardig. Zo betitelt de Groninger Bodem Beweging (GBB) de onderzoeksmethode die het bureau Witteveen+Bos buiten het aardbevingsgebied heeft toegepast.

De belangenorganisatie heeft er een analyse op losgelaten en komt daarin tot de conclusie dat de werkwijze van dit bureau niet deugt.Witteveen+Bos komt bij 1634 onderzoeken naar schade in het buitengebied tot de conclusie dat de oorzaak niet bij de gaswinning ligt. Volgens de bodembeweging klopt dit 'statistisch gezien niet'. 'Nul is een te onwaarschijnlijke uitslag', wordt geconcludeerd.Verder wordt er op gewezen dat het bureau een innige band heeft met de NAM. 'In het verleden is ook onderzoek gedaan voor de NAM. Met als uitkomst dat er geen aardbevingsschade viel vast te stellen. In de teamcultuur is het zeer wel mogelijk dat er een vooroordeel is ontstaan wat betreft de waarschijnlijkheid van mijnbouwschade.'Ook wordt het bureau verweten geen omkering van de bewijslast toegepast te hebben. Verder zet de belangenorganisatie grote vraagtekens bij een onderzoeksmethode van TNO naar het vaststellen gebouwschade, zoals die door Witteveen+Bos is gebruikt in het buitengebied.