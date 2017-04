Lintjesregen: '377 mensen gered. Nait slecht toch?'

In zijn twintigjarige loopbaan bij de KNRM in Eemshaven rukte Fred Bakker 186 keer uit. Daarbij redde hij 377 mensen.

Reden voor de burgemeester om hem woensdag tijdens de lintjesregen in het zonnetje te zetten.'Ja, dat was wel even schrikken. Toen ik de burgemeester binnen zag komen, wist ik het. Ik ben aan de beurt', vertelt Bakker.Over zijn vele reddingen is hij best tevreden. 'Het zal allemaal wel kloppen, die getallen. Nait slecht toch?'Van al die reddingen is er één die hem altijd is bijgebleven. 'We rukten uit voor een Duitse viskotter. Die was overvaren door een kotter van Urk. Er zaten twee jongens onderin het schip. Met touwen heeft men het schip vastgehouden zodat het niet helemaal zonk. De schipper is bij dit ongeluk omgekomen. Daar denk ik nog wel eens aan terug.'Bakker haalt nog veel voldoening uit zijn vrijwilligerswerk. 'Ik hoop dat ik dit tot mijn zestigste mag blijven doen. Als ik goedgekeurd word, dan moet dat wel lukken.'